Петросян чаще других фигуристов проверяли в РУСАДА на допинг в 2023 году

РУСАДА с начала 2023 года тестировало Аделию Петросян чаще, чем других фигуристов. Спортсменка с января по октябрь пять раз проверялась на допинг.

Всего за этот период организация протестировала 70 фигуристов. Четыре раза в 2023 году проверялся на допинг Дмитрий Алиев (два раза — в октябре), по три — Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Алина Горбачева, Денис Ходыкин, Глеб Лутфуллин, Елизавета Туктамышева и Александр Самарин.

Самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году стали олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк (6 раз) и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова (5).