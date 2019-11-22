Первый канал запустил шоу о фигурном катании

Первый канал на своем официальном сайте запустил еженедельное шоу о фигурном катании «ФК». По замыслу программы, звезды фигурного катания будут максимально честно отвечать на самые неожиданные вопросы.

Гостьей первого выпуска стала фигуристка Анна Щербакова. Девушка принесла в студию свою кошку по кличке Мафия и гигантского плюшевого медведя, которого ей вручили китайские фанаты.

Одной из фишек программы станет регулярное обновление ведущих: каждый выпуск будут вести популярные актеры театра, кино, эстрады, в общем, люди, далекие от фигурного катания, однако неравнодушные к этому виду спорта.