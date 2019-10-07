Первый канал покажет все главные турниры по фигурному катанию в прямом эфире

Первый канал сообщил, что покажет весь сезон 2019-2020 в мировом фигурном катании, начав с открывающего его турнира — этапа серии Гран-При Skate America.

Отмечается, что на сайте Первого канал поклонникам фигурного катания будет доступен для просмотра широкий дополнительный контент — тренировки, эксклюзивные интервью спортсменов, уникальные бэйкстеджи и проморолики.

Расписание прямых трансляций Skate America-2019:

Танцы. Короткая программа — 19 октября 05:00

Женщины. Короткая программа — 19 октября 07:00

Танцы. Произвольная программа — 20 октября 04:50 (повтор 13:45)

Женщины. Произвольная программа — 20 октября 04:50 (повтор 13:45)