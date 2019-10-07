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Первый канал покажет все главные турниры по фигурному катанию в прямом эфире

20:33

Первый канал сообщил, что покажет весь сезон 2019-2020 в мировом фигурном катании, начав с открывающего его турнира — этапа серии Гран-При Skate America.

Отмечается, что на сайте Первого канал поклонникам фигурного катания будет доступен для просмотра широкий дополнительный контент — тренировки, эксклюзивные интервью спортсменов, уникальные бэйкстеджи и проморолики.

Расписание прямых трансляций Skate America-2019:

Танцы. Короткая программа — 19 октября 05:00
Женщины. Короткая программа — 19 октября 07:00
Танцы. Произвольная программа — 20 октября 04:50 (повтор 13:45)
Женщины. Произвольная программа — 20 октября 04:50 (повтор 13:45)

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