Первый канал покажет первые прокаты фигуристов сборной России в олимпийском сезоне

Контрольные прокаты российских фигуристов в олимпийском сезоне будут показаны на Первом канале. 11-12 сентября спортсмены покажут свои новые программы в Челябинске.

Телевизионные трансляции

11 сентября, суббота, в 17.35 (время начала указано московское)

12 сентября, воскресенье, в 15.00.

Онлайн-трансляции на сайте Первого канала

11 сентября

12.00. Танцы на льду, ритмический танец

13.25. Мужчины, короткая программа

14.45. Парное катание, короткая программа

15.50. Женщины, короткая программа

12 сентября

12.00. Танцы на льду, произвольный танец

13.30. Мужчины, произвольная программа

15.05. Парное катание, произвольная программа

16.15. Женщины, произвольная программа

Участники контрольных прокатов

Женщины: Щербакова Анна, Туктамышева Елизавета, Трусова Александра, Косторная Алена, Самодурова Софья, Валиева Камила, Усачева Дарья, Хромых Майя, Нугуманова Елизавета, Синицына Ксения.

Парное катание: Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Тарасова Евгения — Морозов Владимир, Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис, Кадырова Ясмина — Бальченко Иван, Артемьева Юлия — Назарычев Михаил, Акопова Карина — Рахманин Михаил.

Танцы на льду: Синицина Виктория — Кацалапов Никита, Степанова Александра — Букин Иван, Загорски Тиффани- Гурейро Джонотан, Скопцова Анастасия — Алешин Кирилл, Девис Диана — Смолкин Глеб, Морозов Анабель — Багин Андрей, Худайбердиева Елизавета — Базин Егор, Шанаева Елизавета — Нарижный Девид, Шевченко Софья — Еременко Игорь, Ушакова Арина — Некрасов Максим.

Мужчины: Коляда Михаил, Алиев Дмитрий, Самарин Александр, Даниелян Артур, Игнатов Макар, Кондратюк Марк, Мозалев Андрей, Гуменник Петр, Семененко Евгений, Самсонов Даниил.