Павлюченко и Ходыкин рассказали о программах на новый сезон. Им помогали Тарасова и Глейхенгауз

Пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин рассказала о новых программах на предстоящий сезон. В постановке участвовали Даниил Глейхенгауз и известный тренер Татьяна Тарасова.

— Какие программы покажете в новом сезоне? Кто ставил их?

Ходыкин: Короткая программа на музыку Havasi «The Storm». Поставил ее Сергей Росляков, помогала Татьяна Анатольевна Тарасова. У нас было несколько музыкальных вариантов, мы с Дашей тоже предлагали свои. Но в итоге сошлись на том, что мы катаем сейчас. Всем понравилось.

Павлюченко: Программы мы ставили в мае, короткую доставляли в июне на сборе в Сочи. Какие-то вещи предлагали мы с Денисом, работали все вместе. Сейчас программу дорабатываем и, думаю, будем что-то добавлять, менять по ходу сезона от старта к старту.

Ходыкин: Так всегда происходит, потому что любая программа — это не что-то застывшее. Каждый раз одну и ту же программу катаешь по-разному, с разным настроением, эмоциями, наполняешь ее жизнью — программа живет. Сюжет короткой программы пока пересказывать не будем. Надеемся, все будет понятно в прокате. Сейчас идет процесс доработки, и раньше времени не хочется говорить.

Павлюченко: Произвольную нам поставил Даниил Глейхенгауз. Мы работали с ним не в первый раз. И все равно было очень интересно, потому что он креативный. Музыку для программы предложил Денис.

Ходыкин: Так совпало, что и я хотел программу под музыку из фильма «Трон: наследие», и Сергей Сергеевич Росляков думал о том же, сказал об этом Даниилу Марковичу. И все вместе сложилось.

Павлюченко: Сюжет программы интересный.

Ходыкин: Мой герой — человек из реального мира, Даша — из виртуального -- компьютерного.

Павлюченко: И я попадаю в реальный мир.

Денис: Я влюбляюсь в Дашу, она решает остаться в нашем мире, и я помогаю ей переместиться в нашу жизнь.