Орсер рассказал, когда Медведева сообщила ему об уходе

Тренер Брайан Орсер рассказал, когда Евгения Медведева сообщила ему об уходе. Сегодня стало известно, что фигуристка возвращается к Этери Тутберидзе, у которой работала до 2018 года.

— Разговор на эту тему у нас случился несколько дней назад, — цитирует RT Орсера. — Мы, как обычно, связались по FaceTime, как делали это на протяжении всего того времени, что Женя находилась в Москве. На этот раз темой разговора был тренировочный процесс. И мне, и Жене было понятно, как важно иметь возможность работать с тренером в формате реального времени.

Необходимость тренироваться в удаленном режиме стала для нас обоих серьезным испытанием. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы тренировки проходили с максимальной эффективностью. Но работа, конечно же, не могла считаться полноценной.