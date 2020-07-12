Эфир, посвященный итогам премии ISU Skating Awards и последним событиям в мире фигурного катания, на You Tube канале «СЭ». Ведущие — Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Екатерина Беспалова. Начало — 16:30.

Главные темы:

— Косторная получила премию «Новичок года»: заслуженно или должны были наградить Трусову?

— Тутберидзе признали тренером: справедливо ли Этери обошла Орсера и Арутюняна?

— Образ «Жар-птицы» Щербаковой не признали лучшим: действительно ли у Чок и Бэйтса были лучшие костюмы?

— «Мемуары гейши» Медведевой остались без внимания: лучшей постановкой признали ритм-танец Пападакис и Сизерона. Почему?

— Сотскова завершила карьеру: не поторопилась ли со столь резким решением участница Олимпийских игр-2018?

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