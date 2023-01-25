Олимпийский чемпион Сихарулидзе рассказал, как узнал о госпитализации Костомарова

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе рассказал, как узнал о госпитализации российского фигуриста Романа Костомарова.

— Когда последний раз общались с Романом Костомаровым?

— Ой, давно. О том, что он попал в реанимацию с пневмонией, узнал из СМИ. Очень печальная история... Желаю Роме скорейшего выздоровления.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО.