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Сегодня, 20:30

Олимпийский чемпион Сихарулидзе рассказал, как узнал о госпитализации Костомарова

Александр Кружков
Обозреватель
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе рассказал, как узнал о госпитализации российского фигуриста Романа Костомарова.

— Когда последний раз общались с Романом Костомаровым?

— Ой, давно. О том, что он попал в реанимацию с пневмонией, узнал из СМИ. Очень печальная история... Желаю Роме скорейшего выздоровления.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО.

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Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Роман Костомаров
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