Новицкий: «Открытие школы Загитовой станет большим толчком в развитии фигурного катания»

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий уверен, что открытие школы Алины Загитовой станет большим вкладом в развитие фигурного катания в России.

«Открытие школы фигурного катания Алины Загитовой станет большим толчком в развитии и популяризации этого вида спорта. Будущие чемпионы будут идти на имя, которое человек как спортсмен себе заработал. Первое время все будут ожидать чего-то невозможного, но это нужно будет перетерпеть

У Алины много других проектов, и, конечно же, если она планирует вплотную подойти к тренерской деятельности, то придется скорректировать график и отдать чему-то меньше предпочтения, а чему-то больше. Это станет понятно после какого-то времени, проведенного в роли наставника, когда Алина сможет сделать выводы, что ей интереснее и ближе», — цитирует RT Новицкого.