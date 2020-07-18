Одиночницы не поднялись выше шестого места в гибридных соревнованиях с мужчинами
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Джейсон Браун выиграл экспериментальный турнир Peggy Fleming Trophy, состоявшийся в пятницу в США. Турнир проходил в удаленном формате, причем судьи оценивали выступления не в прямом эфире, а выставляли баллы записям программ — спортсменам разрешалось представить жюри свой лучший дубль. Были придуманы правила, позволившие объединить в одном прокате короткую и произвольную программы, а главное — выступить в одной номинации мужчинам и женщинам-одиночницам.
Но битвы полов в итоге не получилось. Мужчины заняли первые пять мест. Лучшей из девушек оказалась Кортни Хикс, завершившая турнир шестой. Главная звезда турнира среди женщин-участниц — экс-чемпионка США Карен Чен стала седьмой. Сразу за Брауном финишировал сын советских фигуристов Эндрю Торгашев. Бронзовым призером стал прошлогодний победитель турнира Тимоти Доленски. Всего в соревнованиях участвовали 17 американских фигуристов, сообщает официальный сайт федерации фигурного катания США.
Peggy Fleming Trophy
1. Джейсон Браун — 129,20
2. Эндрю Торгашев — 120,59
3. Тимоти Доленски — 119,53
4. Томоки Хиватаси — 116,52
5. Эммануэль Савари — 113,14
6. Кортни Хикс — 111,48
7. Карен Чен — 110,76