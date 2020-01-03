Объятия Сотниковой и Липницкой. Яркий момент

В фан-аккаунте олимпийской чемпионки командного турнира Сочи-2014 Юлии Липницкой появилась ее фотография с олимпийской чемпионкой личного турнира там же Аделиной Сотниковой.

Обе фигуристки выступают в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Золушка».

Сотникова также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.

Липницкая объявила о завершении карьеры в начале сентября 2017 года. Помимо олимпийского золота фигуристка завоевала серебро финала «Гран-при» в 2013 году и чемпионата мира-2014.