«Обидно». Тренер Давыдов прокомментировал уход своей ученицы к Тутберидзе

Тренер 13-летней российской фигуристки Елизаветы Берестовской Сергей Давыдов в интервью «СЭ» рассказал о своих эмоциях от ухода подопечной.

Сегодня наставник ЦСКА объявил о переходе ученицы к главным конкурентам — в группу Этери Тутберидзе. Берестовская — призер младших первенств России и победительница этапов Кубка.

— Вы написали в Instagram об уходе Елизаветы Берестовской. Можете рассказать, как это произошло? Был ли букет, как говорится?

— Давайте я не буду рассказывать таких нюансов. Всё было написано, действительно.

— Инициатива исходила от фигуристки?

— Я не знаю, от кого. Человек совершил переход, это его право.

— Какие эмоции по этому поводу?

— А какие они могут быть?

— Может быть обидно, например.

— Да, конечно. обидно. Мы ее с двойных прыжков учили, обучали, много прошли, поэтому, конечно, обидно. Но ничего не поделать.

— В споре о контрактах это еще один аргумент в пользу их введения?

— Я придерживаюсь своего мнения, контракты очевидно нужны. Чтобы как-то балансировать и создавать порядок с этими переходами. Но пока их нет. Всё остается так же.

— Она переходит вне окна.

— Соревнования все закончились, она вправе перейти. Формально переход будет как положено, в окно. Она не будет выступать ближайший месяц, потому что сезон по сути завершен. Здесь она ничего не теряет.

— Если обидно, не тяжело ли было публично писать такие уважительные слова? Если вы печатали, конечно.

— А неважно, это общее мнение всей нашей команды. Вообще не помню, кто там набивал.

— Просто некоторые тренеры пишут посты, в которых намекают на предательство.

— Давайте это я без комментариев оставлю.

— Уход Берестовской как-то скажется на вашей группе?

— Никак не скажется. Будем работать дальше.

(Дмитрий Кузнецов)