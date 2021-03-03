Известный продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на новость, что чемпионка Олимпиады 2014 года в танцах на льду Елена Ильиных прекратила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко» в качестве постоянного тренера.

«Лена находится за границей, в Америке. Как она может быть постоянным тренером? Ильиных приходила к нам в качестве тренера, который будет работать не на постоянной основе. Она фрилансер. С чего вы взяли, что Ильиных — постоянный тренер? Лена им никогда и не была, она предупреждала, что у нее будут поездки, связанные с ребенком и мужем. Ильиных остается членом нашей команды, ничего не поменялось», — сказала Рудковская «СЭ».

Ранее об уходе Ильиных из академии Плющенко на постоянной основе сообщил tele-sport.ru со ссылкой на источники.

(Владислав Флегонтов)