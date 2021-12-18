Номер Евгении Медведевой и Дани Милохина на «Ледниковом периоде». Видео
20:15
Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер, певец и блогер Даня Милохин показали новый номер на шоу Первого канала «Ледниковый период».
Пара выступала под композицию «Dark Times» в исполнении The Weeknd, Ed Sheeran.
Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю