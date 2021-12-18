Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Номер Евгении Медведевой и Дани Милохина на «Ледниковом периоде». Видео

20:15
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Теги:

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер, певец и блогер Даня Милохин показали новый номер на шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступала под композицию «Dark Times» в исполнении The Weeknd, Ed Sheeran.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
Политолог раскритиковал высказывание вице-канцлера ФРГ о СП-2
0
Реклама