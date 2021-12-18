Арзамасова назвала Авербуха гением. Супруги представили танцевальный номер в день рождения фигуриста
20:04
Актриса Лиза Арзамасова выложила новый пост в Instagram, который посвятила своему мужу Илье Авербуху. 18 декабря у тренера «Ледникового периода» день рождения — Илье Авербуху исполнилось 48 лет.
Серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду выступил на шоу «Зима в Подмосковье» в городе Серпухов. Авербух представил на льду танцевальный номер со своей женой.
Видео выступления можно посмотреть здесь.
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