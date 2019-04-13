Никита Кацалапов: "Сборная России стала третьей на командном ЧМ и это стимул работать дальше"

Танцор Никита Кацалапов, который выступает в дуэте с Викторией Синициной, подвел итоги командного чемпионата мира в Японии. Фигурист был капитаном сборной России на этом турнире.

– Сегодня прекрасные программы показали все спортсмены команды, – приводит официальный сайт ФФКР слова Кацалапова. – Наши девушки Соня Самодурова и Лиза Туктамышева в очередной раз подтвердили – они настоящие бойцы! Наташа Забияко – Александр Энберт также выступили очень хорошо, но уступили французской паре Ванесса Джеймс – Морган Сипре, которые сегодня выдали сильнейший свой прокат. Но и наши ребята катались сегодня чисто. Борьба была острой. К сожалению, нам чуть-чуть не хватило, чтобы подняться на вторую строчку в итоге.

Не буду скрывать, второе место -– немного обидно, потому что командные соревнования -– это спортивный интерес, спортивная борьба, борьба команд. Мы приехали в Фукуоку фактически вторым составом. В этом году в турнире участвовали не все наши первые номера. Думаю, что если в будущем у наших лидеров получится приехать на этот турнир, то мы можем бороться за на более высокие позиции.

Хотя и по сезону, и по этому турниру мы увидели, что у наших пацанов немного не получается догнать Натана Чена, японских мальчиков. Но не за горами новый сезон. Все будут работать, готовиться, учить что-то новое. Так что ничего – в следующий раз наверстаем.

Формат командного ЧМ отличается от олимпийских командных соревнований. Но оба формата интересные. Я согласен с Мэдисон Хаббелл (капитаном сборной США на турнире) и в нашей сборной есть много спортсменов, которые были готовы рискнуть и показать хорошие результаты на таких соревнованиях. Например, в танцах и парах можно было бы сделать замены, приблизить эти соревнования к командным олимпийским.

Несмотря на то, что турниры отличаются, интерес к ним огромный -– атмосфера необычная, потому что каждый чувствует, что катается не только за себя, но и борется со всей командой. А это здорово! Никого не хочу, да и не могу выделить из нашей команды. Мы работали все вместе, были единым организмом. Что-то друг у друга спрашивали -– совета или помощи. Все ребята в нашей команде очень хорошо ладят, потому что мы друзья и готовы всегда помогать друг другу.

Этот сезон закончен. Мы стали третьими и это стимул работать дальше. Но сначала всем нам надо немного отдохнуть. Это был долгий и сложный сезон. Для всех. На каждом старте все старались выложиться на 100 процентов. Где-то получалось, где-то нет, но никто не опускал руки. Турнир оставил хорошие ощущения, и в целом сезон завершился на хорошей ноте.

Все о фигурном катании: новости и обзоры, расписание и результаты соревнований // командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире