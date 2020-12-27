Навка считает, что на ледовых шоу у людей минимальный риск заразиться коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что на ее шоу у людей минимальные шансы заразиться коронавирусом.

— Вы видите, какой огромный у нас зал. Он вмещает 16 тысяч зрителей, — цитирует Навку RT. — Посчитали с Роспотребнадзором, что максимум к нам могут прийти 3 тысячи человек. На таком огромном пространстве невозможно заразиться.

Здесь намного меньше вероятность заболеть, чем в транспорте и магазинах. Мы соблюдаем все меры предосторожности. Повсюду маски, санитайзеры.

В Москве начались показы постановок фигуристки в Дворце спорта «Мегаспорт». На шоу Министерство культуры РФ выделило субсидию в размере 30 млн рублей.