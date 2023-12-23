Навка рассказала, что Песков стал автором идеи одного из номеров в шоу «Вечера на хуторе»

Олимпийская чемпионка, организатор ледовых шоу Татьяна Навка рассказала журналистам на показе шоу «Вечера на хуторе» по мотивам сказок Николая Гоголя, что ее муж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подсказал идею одного из номеров.

«Всегда есть что отточить, почистить, и спасибо всем, что никого из звезд не пришлось уговаривать. Главный посыл шоу — что любовь и добро всегда победят зло. Работаем над шоу всей семьей. Моя дочка тоже принимала участие, она помогала озвучивать хор. Признаюсь по секрету, даже мой супруг дал идею одного из номеров, он подсказал музыку для номера Оксаны и Вакулы», — сказала Навка.

Показ шоу «Вечера на хуторе» проходит во дворце спорта «Мегаспорт» 22 декабря — 7 января. В основу постановки положены дебютные повести Николая Гоголя, написанные в 1829-1832 годах.