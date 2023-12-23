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Сегодня, 16:24

Дмитриев считает, что Мишина и Галлямов способны прибавить в выразительности катания

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев считает, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов способны прибавить и в исполнении прыжков, и в выразительности катания.

«Их постановки? Они простоватенькие, да. Но, знаете, Алексей Николаевич Мишин любил повторять, что Тамара Николаевна всегда идет к цели по пути наименьшего сопротивления. Если она видит, что пара технически достаточно сильна, чтобы побеждать без каких бы то ни было изысков, то, скорее всего, вообще не станет пытаться как-то дополнительно разукрасить катание. Те же Кавагути — Смирнов каким-то выдающимся талантом не отличались, соответственно, в ход пошли другие инструменты. Мне кажется, Настя и Саша, если захотят, способны прибавить в прыжках, да и во всем остальном, включая выразительность катания. У ребят мощные программы, прекрасная подача всех элементов, Саша стал гораздо более пластичным, нежели раньше, но при этом внутренне заматерел, набрал мастерства», — приводит слова Дмитриева RT.

В прошлом году дуэт Мишина/Галлямов занял второе место, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1249802-dmitriev-mishina-gallyamov
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Артур Дмитриев
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