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Натан Чен выиграл кроткую программу на чемпионате США

02:01
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Бронзовый призер Олимпийских игр Натан Чен выиграл кроткую программу на чемпионате США. Его результат 115,39 балла.

Вторым стал Винсент Чжоу, который набрал 112,78 балла. Замкнул тройку 17-летний фигурист с российско-узбекистанскими корнями Илья Малинин (103,46).

Напомним, что 22-летний Чен является пятикратным чемпионом США (2017—2021).

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Роман Шишов все материалы автора
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