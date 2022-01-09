Натан Чен выиграл кроткую программу на чемпионате США
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Бронзовый призер Олимпийских игр Натан Чен выиграл кроткую программу на чемпионате США. Его результат 115,39 балла.
Вторым стал Винсент Чжоу, который набрал 112,78 балла. Замкнул тройку 17-летний фигурист с российско-узбекистанскими корнями Илья Малинин (103,46).
Напомним, что 22-летний Чен является пятикратным чемпионом США (2017—2021).
The champ delievers!!! ??? #NathanChen — 4F, 3A and casually finishing off with a 4Lz3T ??#ToyotaUSChamps22 pic.twitter.com/LbY0hZyHzT— Golden Skate (@goldenskate) January 8, 2022
The standings after the men's short program. ??— NBC Olympics (@NBCOlympics) January 8, 2022
1. @nathanwchen
2. @govincentzhou
3. Ilia Malinin
4. @jasonbskates @USFigureSkating x #ToyotaUSChamps22 pic.twitter.com/yql6v0s9s9
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