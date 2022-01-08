Загитова: «После «Ледникового периода» осталось очень много приятных воспоминаний и впечатлений»

Ведущая шоу «Ледниковый период» Алина Загитова подвела итоги телепроекта.

Первое место заняли двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер театра и кино Федор Федотов.

Вторыми стали олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина и актер театра и кино Иван Колесников.

Третье место разделили сразу три пары: Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, Агата Муцениеце и Александр Энберт, а также Евгения Медведева и Даня Милохин.

«Вот и подошел к концу сезон-2021 Ледникового периода. Но после него осталось очень много приятных воспоминаний и впечатлений!, — написала Загитова в Instagram. — От выпуска к выпуску выступления пар становились все красивее. Сложно было предположить, кто же все-таки выиграет, каждый участник выкладывался на все 200 процентов.

Благодарю Первый канал и отдельно Константина Львовича Эрнста за возможность второй раз быть ведущей этого прекрасного проекта! Также огромное спасибо хочется сказать Алексею Ягудину. Алексей Константинович, ваша помощь и поддержка во время съемок бесценна.

Друзья, расскажите, чем вам запомнился этот сезон? Что больше всего понравилось?".