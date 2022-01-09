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Загитова выложила в TikTok совместный танец с Даней Милохиным

11:14
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила у себя в TikTok совместный танец с Даней Милохиным.

В видео Загитова и Милохин танцуют на льду.

@alina_zagi_ @danya_milokhin ? оригинальный звук — а3

Милохин в паре с Евгенией Медведевой занял третье место в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Загитова является ведущей передачи с 2020 года.

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Иван Торопцев все материалы автора
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