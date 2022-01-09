Загитова выложила в TikTok совместный танец с Даней Милохиным
11:14
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила у себя в TikTok совместный танец с Даней Милохиным.
В видео Загитова и Милохин танцуют на льду.
Милохин в паре с Евгенией Медведевой занял третье место в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Загитова является ведущей передачи с 2020 года.
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