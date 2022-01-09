Загитова выложила в TikTok совместный танец с Даней Милохиным

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила у себя в TikTok совместный танец с Даней Милохиным.

В видео Загитова и Милохин танцуют на льду.

Милохин в паре с Евгенией Медведевой занял третье место в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Загитова является ведущей передачи с 2020 года.