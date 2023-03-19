Бестемьянова: «Ягудин показал уровень, молодые не могут так чувствовать музыку»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о турнире шоу-программ, который проходил в Москве.

«Мне безумно понравилось шоу! Это было очень красиво и интересно. Все катались так свободно и прекрасно, что дух захватывало. Ягудин показал уровень, который молодым фигуристам пока еще сложно показать. Они не могут так чувствовать музыку, как это сделал Алексей», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин, который набрал 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).