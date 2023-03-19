Мишина: «Очень понравился турнир шоу-программ, большая почва для фантазии»

Тренер Татьяна Мишина высказалась о турнире шоу-программ, который проходил в Москве.

«Мне очень понравился этот турнир. Посмотрела его с удовольствием и с большим интересом. Здесь большая почва для фантазии. Запомнились многие интересные номера. Не могу выделить отдельного спортсмена. Знаю, как Матвей репетировал, тренировал номер. Мне тоже показалось, что ему поставили мало баллов. Может, потому что он вначале выступал. Он нам доставлял удовольствие на тренировках. Думаю, тут никто не в обиде и всем все понравилось», — приводит слова Мишиной Sport24.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин, который набрал 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).