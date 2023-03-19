Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:06

Мишина: «Очень понравился турнир шоу-программ, большая почва для фантазии»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Татьяна Мишина высказалась о турнире шоу-программ, который проходил в Москве.

«Мне очень понравился этот турнир. Посмотрела его с удовольствием и с большим интересом. Здесь большая почва для фантазии. Запомнились многие интересные номера. Не могу выделить отдельного спортсмена. Знаю, как Матвей репетировал, тренировал номер. Мне тоже показалось, что ему поставили мало баллов. Может, потому что он вначале выступал. Он нам доставлял удовольствие на тренировках. Думаю, тут никто не в обиде и всем все понравилось», — приводит слова Мишиной Sport24.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин, который набрал 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-18-mishina-ochen-ponravilsya-turnir-shou-programm-bolshaya-pochva-dlya-fantazii-dumayu-nikto-ne-v-obide
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Анна Щербакова
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
0
Читайте также
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илья Авербух: «Победитель был абсолютен — Алексей Ягудин»

Бестемьянова: «Ягудин показал уровень, молодые не могут так чувствовать музыку»
Новости
RSS RSS
Все новости