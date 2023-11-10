Бестемьянова не согласна со словами Авербуха о спаде интереса к фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова Ильи Авербуха о снижении интереса к фигурному катанию.

«Такой проблемы нет, судя по количеству детей, которые приходят кататься. Мне кажется, и так спорт очень популярен. Если у Ильи мало зрителей на шоу, то мне об этом ничего не известно», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Известный режиссер ледовых шоу и тренер танцевальных пар Илья Авербух в разговоре с «СЭ» рассказал о проблемах в фигурном катании.