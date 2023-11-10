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Сегодня, 18:42

Бестемьянова — о спаде интереса к фигурному катанию: «Не вижу такой проблемы. Может, у Авербуха мало зрителей на шоу»

Бестемьянова не согласна со словами Авербуха о спаде интереса к фигурному катанию
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова Ильи Авербуха о снижении интереса к фигурному катанию.

«Такой проблемы нет, судя по количеству детей, которые приходят кататься. Мне кажется, и так спорт очень популярен. Если у Ильи мало зрителей на шоу, то мне об этом ничего не известно», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Известный режиссер ледовых шоу и тренер танцевальных пар Илья Авербух в разговоре с «СЭ» рассказал о проблемах в фигурном катании.

Фигурное катание
Илья Авербух
Наталья Бестемьянова
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