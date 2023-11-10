Леонова не согласна с заявлением Авербуха о падении интереса к фигурному катанию в России

Вице-чемпионка мира Алена Леонова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова Ильи Авербуха о снижении интереса к фигурному катанию.

«Когда я смотрю соревнования по телевизору, этапы Гран-при или различные шоу, очень даже много приходит людей, и все они заинтересованы. Не у всех есть возможность ездить из города в город, но все равно отдельные фан-группы ездят со своими спортсменами и поддерживают их. На мой взгляд, у народа большой интерес. Конечно, всегда хочется больше, но на мой взгляд никакой проблемы с интересом людей нет», — сказала Леонова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Известный режиссер ледовых шоу и тренер танцевальных пар Илья Авербух в разговоре с «СЭ» рассказал о падении интереса к фигурному катанию.