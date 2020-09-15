«Наша с ней задача — четверной прыжок». Плющенко — о работе с Косторной
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе с Аленой Косторной.
— Произвольная программа у Алены пока сырая, поэтому на прокатах мы откатали только короткую, — цитирует Плющенко ФФКР. — Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена к нам перешла, нереально. Времени было мало.
Алена пока в программах прыгает аксель двойной. Поскольку, повторяю, она пришла не так давно. К тому же, у нее была травма, нет смысла рисковать, сезон только начинается. После прокатов будем готовить тройной аксель, доделывать произвольную, входить в сезон.
Она долго не каталась и на данный момент тренируется в силу своих возможностей. Тоже пашет. Ставит перед собой амбициозные задачи. Если и дальше так пойдет, тройной аксель восстановим. Наша с ней задача — четверной прыжок.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/intervyu/5112-na-start-vnimanie-marsh-na-arene-megasport-proshli-kontrol-nye-prokaty-figuristovsbornoj-rossii.html