Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе с Аленой Косторной.

— Произвольная программа у Алены пока сырая, поэтому на прокатах мы откатали только короткую, — цитирует Плющенко ФФКР. — Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена к нам перешла, нереально. Времени было мало.

Алена пока в программах прыгает аксель двойной. Поскольку, повторяю, она пришла не так давно. К тому же, у нее была травма, нет смысла рисковать, сезон только начинается. После прокатов будем готовить тройной аксель, доделывать произвольную, входить в сезон.

Она долго не каталась и на данный момент тренируется в силу своих возможностей. Тоже пашет. Ставит перед собой амбициозные задачи. Если и дальше так пойдет, тройной аксель восстановим. Наша с ней задача — четверной прыжок.