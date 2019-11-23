Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

«Нам всем так повезло, что у нас такие таланты, как Евгения». Постановщик нового показательного номера Медведевой — о фигуристке

22:11
Теги:

Постановщик нового показательного номера двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Джо Рассел опубликовал в Instagram видеофрагмент ее проката в Москве.

— Нам всем так повезло, что у нас есть таланты, такие как Евгения и Джун (Чха Чжун Хван) которые помогают развивать спорт, — написал Рассел. — Надеемся, что наша совместная работа над этими номерами сможет привнести немного искусства в наш «сумасшедший» мир фигурного катания.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир