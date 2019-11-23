Постановщик нового показательного номера двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Джо Рассел опубликовал в Instagram видеофрагмент ее проката в Москве.

— Нам всем так повезло, что у нас есть таланты, такие как Евгения и Джун (Чха Чжун Хван) которые помогают развивать спорт, — написал Рассел. — Надеемся, что наша совместная работа над этими номерами сможет привнести немного искусства в наш «сумасшедший» мир фигурного катания.