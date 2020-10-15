«На Олимпиаде вы меня точно увидите». Смелое заявление юниорки, выигравшей мемориал Панина-Коломенкина

Российская фигуристка Валерия Овчинникова, выигравшая петербургский мемориал Панина-Коломенкина в юниорском разряде, рассказала о планах на участие в Олимпиаде и выучить четверные прыжки. Ученица Ольги Ефимовой из школы «Звездный лед» набрала 197,06 балла.

— Сегодня не всё получилось, но рада, что смогла спокойно настроится на выступление, без нервов. Была «бабочка» на сальхове, из-за усталости, сил нет. Теперь задача — отобраться на юниорское первенство России. Учим четверной тулуп, сальхов в планах. К первенству России, надеюсь, подготовим. Были хорошие попытки, я выезжаю, но недокручиваю.

На кого я равняюсь? У каждого спортсмена есть свои особенности. Я у всех что-то могу подсмотреть понемногу. Аня Щербакова мне нравится, и техника, и вторая оценка. Немного обидно, что выступаем без зрителей, ты же должен кому-то показывать то, чему научился. Для зрителей и существует наш вид спорта. Хорошо, что есть трансляции, и надеюсь, болельщики нас смотрят. Надолго ли я в фигурном катании? Так далеко загадывать не могу. Но вообще... до Олимпиады! На каких-нибудь Играх мы будем точно, я в это верю. (Дмитрий Кузнецов)