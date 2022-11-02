Щербакова рассказала о своих планах на будущее

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о своих планах на будущее.

В нынешнем сезоне фигуристка сделала операцию на колене и не участвует в соревнованиях. При этом Щербакова является одной из ведущих проекта «Ледниковый период».

«Мне очень сложно сказать, что будет через несколько лет, все очень стремительно меняется. После соревновательного сезона я поставила себе цель пробовать все новое. Сейчас закончится проект, и это, я думаю, будет для меня колоссальный опыт. Потому что сразу попасть в такое большое шоу огромное испытание и удача. И даже если я потом буду развиваться в другой сфере, это все равно будет для меня огромный плюс», — приводит слова Щербаковой «КП».

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«У меня все спланировано на пару месяцев вперед. Я знаю, что я делаю сейчас, и обычно это проекты, которые будут меня занимать в ближайшие несколько месяцев. А что будет дальше, я пока не знаю, живу не совсем сегодняшним днем, но ближайшим будущим, скажем так. Пока много предложений, и я не вижу смысла от них отказываться, потому что мне это и правда интересно, — сказала Щербакова.

Щербакова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию и двукратный серебряный призер чемпионата Европы.