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На 92-м году жизни скончался тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

11:54
Игорь Москвин.
Игорь Москвин.

Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

«Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича. Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию», — говорится в сообщении.

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