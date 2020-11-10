На 92-м году жизни скончался тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

«Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича. Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию», — говорится в сообщении.