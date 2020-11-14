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«Мы в паре работаем». Бузова встала на защиту Соловьева на «Ледниковом периоде»

20:50
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова.
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова.
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Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев показали новый номер на шоу Первого канала «Ледниковый период». Они выступили под песню Филиппа Киркорова «О любви» из кинофильма «Экипаж».

 — У меня нет претензий к Оле, есть претензии к Диме, — заявил член жюри, олимпийский чемпион Максим Траньков. — Мне от Димы не хватило скорости, это было катание пешком. Если уж ты взялся возить, то вези, бери и разгоняйся. Ты же мастер, олимпийский чемпион, именно ты должен это делать. Такая мощная песня Киркорова, и такое медленное исполнение. Димка, извини, но, надеюсь, ты примешь это к сведению и в следующих программах добавишь.

— Мы примем к сведению! Мы в паре работаем! — встала на защиту партнера Бузова.

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