Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о том, следит ли за количеством подписчиков в своих соцсетях и своих выступлениях, которые она любит пересматривать.

— Мы вообще разные, с Аней одного возраста, Алена у нас немножко постарше, — сказала Трусова в видеоинтервью Первому каналу. — По характеру, внешне, во всех отношениях и так интереснее.

Соревнуемся ли у кого больше подписчиков? Раньше было такое, я соперничала с Даниилом Марковичем, пока мне не удалили Instagram, сказали, что мне нет 13 лет, хотя на момент регистрации 13 лет уже было, но доказать мы ничего не смогли. Комментарии практически не читаю, только несколько первых из интереса. На Youtube могу посмотреть свои показательные и произвольную программу с первого юниорского чемпионата мира.