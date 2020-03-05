Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, одержавшие победу на чемпионате мира среди юниоров в соревнованиях спортивных пар, отметили, что вопрос с переходом на взрослый уровень в сезоне-2020/21 пока не решен.

— Приезжать в качестве фаворитов это что-то особенное, но ответственность на нас лежала бы в любом случае, даже если бы мы приехали третьим номером, — сказала Панфилова. — Весь сезон подготовка была скомканной, но это и к лучшему. Чем сложнее подготовка, тем ценнее медаль.

— Стоим на перепутье и пока не знаем, останемся ли на юниорском сезоне еще один сезон, — добавил Рылов. (Екатерина Беспалова)