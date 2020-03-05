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«Мы на перепутье». Панфилова и Рылов — о победе на юниорском чемпионате мира

23:26
Российские пары заняли весь пьедестал на юниорском чемпионате мира. Фото "СЭ"
Российские пары заняли весь пьедестал на юниорском чемпионате мира. Фото "СЭ"

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, одержавшие победу на чемпионате мира среди юниоров в соревнованиях спортивных пар, отметили, что вопрос с переходом на взрослый уровень в сезоне-2020/21 пока не решен.

— Приезжать в качестве фаворитов это что-то особенное, но ответственность на нас лежала бы в любом случае, даже если бы мы приехали третьим номером, — сказала Панфилова. — Весь сезон подготовка была скомканной, но это и к лучшему. Чем сложнее подготовка, тем ценнее медаль.

 — Стоим на перепутье и пока не знаем, останемся ли на юниорском сезоне еще один сезон, — добавил Рылов. (Екатерина Беспалова)

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