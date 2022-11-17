Мутко заявил, что фигурное катание в России вышло на новый уровень благодаря Горшкову

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что фигурное катание в России вышло на новый уровень благодаря неустанному труду и целеустремленности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

Горшков умер в четверг в возрасте 76 лет.

«Уход из жизни такого человека, как Александр Горшков, — невосполнимая утрата для отечественного спорта, которому он был предан и отдал всю свою жизнь, — сказал Мутко ТАСС. — Благодаря его неустанному труду и целеустремленности фигурное катание вышло на новый для нашей страны уровень. Его любовь к людям, открытость и искренность сопровождали все, чем он занимался. Я знал Александра Георгиевича по совместной работе много лет и всегда ценил его как прекрасного и скромного человека, легендарного спортсмена и профессионального руководителя. Я всем сердцем скорблю и выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Георгиевича».

Александр Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года.