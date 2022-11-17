Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:37

Мутко заявил, что фигурное катание в России вышло на новый уровень благодаря Горшкову

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что фигурное катание в России вышло на новый уровень благодаря неустанному труду и целеустремленности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

Горшков умер в четверг в возрасте 76 лет.

«Уход из жизни такого человека, как Александр Горшков, — невосполнимая утрата для отечественного спорта, которому он был предан и отдал всю свою жизнь, — сказал Мутко ТАСС. — Благодаря его неустанному труду и целеустремленности фигурное катание вышло на новый для нашей страны уровень. Его любовь к людям, открытость и искренность сопровождали все, чем он занимался. Я знал Александра Георгиевича по совместной работе много лет и всегда ценил его как прекрасного и скромного человека, легендарного спортсмена и профессионального руководителя. Я всем сердцем скорблю и выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Георгиевича».

Александр Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года.

Александр Горшков. На его багаже мы едем до сих пор. Умер президент Федерации фигурного катания

Источник: https://tass.ru/sport/16358995
Александр Горшков (фигурное катание)
Виталий Мутко
2
Читайте также
Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Александров помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев: «Горшков всегда оставался уникальным в своих человеческих и профессиональных качествах»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости