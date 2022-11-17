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Свищев: «Горшков всегда оставался уникальным в своих человеческих и профессиональных качествах»

Мария Гусева
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался в связи с кончиной президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

«Мы с Александром Горшковым в последние 10 лет достаточно плотно работали и общались. Всегда он оставался уникальным в своих человеческих и профессиональных качествах. Он был очень корректный и пунктуальный. Для нас он был примером для подражания, поэтому это реальная утрата для всего мирового фигурного катания — и, конечно, для российского спорта, — цитирует Газета.Ru Свищева. — Кто бы откуда ни хотел нас сегодня исключить, все же Александр Горшков — это звезда мирового масштаба. И когда он выступал, и когда руководил, он всегда был большим лидером. Мы выражаем соболезнования его близким, родным, друзьям и, конечно, спортсменам, его команде».

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/17/19060009.shtml
Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
Дмитрий Свищев
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