Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:00

Мозалев — о чемпионате Европы 2022: «Буквально за день до отъезда узнал, что участвую»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о своем участии в чемпионате Европы 2022 года, после которого был включен в состав Олимпийской сборной России.

«Сначала вместо меня Женька [Семененко] поехал на Европу. Миша [Коляда] оттуда снялся, я поехал. Я буквально за день до отъезда узнал. Европа: удачная-неудачная, мои ощущения после той Европы? Наполовину. Короткая была тогда хорошая, но в произвольной что-то сильно переживал, сам не знаю почему. Мысли дурацкие, загнался. Произвольную не очень хорошо откатал.После короткой был первый. У нас у троих было по 99. Малая золотая медаль. И чего? Лежит дома на полочке. На видном месте», — приводит слова 19-летнего российского фигуриста «Чемпионат».

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине по сумме баллов за короткую и произвольную программы Мозалев занял четвертое место.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5016285-figurist-mozalyov-malaya-zolotaya-chempionata-evropy-lezhit-doma-na-vidnom-meste.html
Фигурное катание
Андрей Мозалев
0
Читайте также
Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артемовске
Диверсанты с Украины обстреляли автомобиль в Брянской области
Экстренные службы сообщили о взятии заложников в магазине в Брянской области
В ФСБ прокомментировали ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
Популярное видео
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Бетина Попова: Плющенко наехал на федерацию, что с ученицами Тутберидзе, пение Загитовой
Загитова поет! Чемпионка спела с Zivert при полном стадионе
Трусова разделась на льду! Новая программа со сменой платья
Трусова: нейтральный статус, усталость от спорта и финал «Гран-при»
Константинова: Олимпиада без флага, подкаты парней, переезд в Астрахань
Александр Коровин: русский фигурист из Филиппин
Чемпион России по прыжкам: падение на глазах у Трусовой
Победа Губановой, решения МОК: интервью Буяновой
Трусова, Кондратюк и Самарин в роли тренеров
Роман Костомаров: одно из последних выступлений перед госпитализацией
Софья Акатьева: Кубок Первого канала, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: Кубок Первого канала, произвольная программа
Дмитрий Алиев: Кубок Первого канала, произвольная программа
Бойкова/Козловский: Кубок Первого канала, произвольная программа
Софья Муравьева: Кубок Первого канала, короткая программа
Елизавета Туктамышева: Кубок Первого канала, короткая программа
Андрей Мозалев: Кубок Первого канала, короткая программа
Мишина/Галлямов: Кубок Первого канала, короткая программа
Наши фигуристы в Ташкенте: номер Косторной и Куницы
Медведева вышла на лед в сильный мороз
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Певица Семенович обратилась к госпитализированному фигуристу Костомарову со словами поддержки
Новости
RSS RSS
Все новости