Горбачева объяснила решение обратиться к психологу

15-летняя фигуристка, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева рассказала, почему обращалась за помощью к психологу.

«Работали с психологом пару лет назад. Решили сотрудничать из-за того, что я на тренировках каталась очень хорошо и делала все элементы, а на соревнованиях очень переживала, нервничала и допускала ошибки на элементах, которые на тренировках делала очень хорошо и стабильно. Из-за этого мы решили попробовать позаниматься с психологом, чтобы на соревнованиях быть с головой — контролировать свои движения, прыжки и не ошибаться на ровном месте. И в этом плане он очень помог: научиться справляться со своими нервами и эмоциями», — приводит слова Горбачевой Sport24.