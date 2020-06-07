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«Мой дом. Что хочу, то и делаю». Ягудин ответил на критику в соцсетях

07:37
Алексей Ягудин. Фото Instagram.
Алексей Ягудин. Фото Instagram.
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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин опубликовал новое видео в Instagram. Он станцевал с детьми на бильярдном столе под песню популярной группы Little Big.

— Сразу видно, что вы, Алексей, не умеете играть на бильярде и не интересуетесь этой игрой. Даже представить себе не могу, чтобы бильярдисты вставали ногами на стол. А вы знаете сколько стоит сукно для такого стола? Фу, очень печальное видео. Глупо, бездарно, понты, — написал в комментариях один из подписчиков.

— Мой дом! Мои дети! Мой стол! Что хочу, то и делаю! Good bye! — отреагировал Ягудин.

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