Монеточка и Медведева встретились на катке

Певица Монеточка опубликовала в своем Instagram фотографию с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Они сфотографировались на катке в парке Горького в Москве.

— Сезон подледной рыбалки открыт! Пробурили пару лунок с Евгенией Медведевой, — написала исполнительница в соцсети.

20-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.