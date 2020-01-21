Монеточка и Медведева встретились на катке
15:06
Певица Монеточка опубликовала в своем Instagram фотографию с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Они сфотографировались на катке в парке Горького в Москве.
— Сезон подледной рыбалки открыт! Пробурили пару лунок с Евгенией Медведевой, — написала исполнительница в соцсети.
20-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
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