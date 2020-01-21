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Монеточка и Медведева встретились на катке

15:06
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Певица Монеточка опубликовала в своем Instagram фотографию с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Они сфотографировались на катке в парке Горького в Москве.

— Сезон подледной рыбалки открыт! Пробурили пару лунок с Евгенией Медведевой, — написала исполнительница в соцсети.

20-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/monetochkaliska/

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