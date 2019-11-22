Российская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов показала третий результат в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

Первыми стали китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун. Вторыми — канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Мишель Маринаро.

Напомним, что китайская пара установила новый мировой рекорд в короткой программе. Их результат 81,27 балла.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (81,21). Он был установлен на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме (Япония).

Саппоро (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Пары

Короткая программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 81,27

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 71,21

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 69,00

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 64,94

5. Алекса Симека/Крис Нерим (США) — 63,63

6. Рику Миура/Рюити Кихара — 62,41