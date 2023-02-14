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Галлямов — о допуске: «Нам своих соревнований пока хватает»

Мишина и Галлямов рассказали, что думают о недопуске россиян к международным соревнованиям
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион мира и Олимпийских игр Александр Галлямов и его партнерша Анастасия Мишина поделились мнением о недопуске россиян к международным соревнованиям и нейтральном статусе.

«Мы впервые за год на этом шоу встретились всей своей командой с олимпийского турнира. На Олимпийских играх было приятно, мы поностальгировали, вспомнили это время.

Допуск? Нам своих соревнований пока хватает. Сейчас готовимся к финалу «Гран-при». Все равно все знают, какую страну представляет спортсмен. Если мы выходим, то все знают, что это русские», — заявил Галлямов.

«Будем ждать решения и не переживаем. Нейтральный статус? Мы будем принимать решение по мере поступления проблем», — добавила Мишина.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Финал «Гран-При» России пройдет с 3 по 5 марта во Дворце спорта «Юбилейный».

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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