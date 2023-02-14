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Бойкова и Козловский — о решении МОК вернуть россиян: «Мы ждем конкретики»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о своем новом показательном номере после выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Бойкова: Всем известная история любви Бэтмена и Женщины-кошки. Это культовая история, известная среди молодежи. Давно задумывали этот номер и наконец-то смогли показать на публике.

— Что думаете о возможном возвращении россиян на международную арену?

Козловский: Мы ждем, когда будет какая-либо конкретная информация. На данный момент все в некой стадии переговоров. Конечно, мы хотим выступать и ждем, когда сильнейших спортсменов нашей страны допустят к крупнейшим соревнованиям.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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