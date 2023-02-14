Синицина и Кацалапов пожелали здоровья Костомарову: «Он наш кумир, все будет хорошо»

Двукратные олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов пожелали здоровья олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.

— Нам очень трудно, как и вам. Давайте просто опустим это. Здоровья ему — он мужчина, наш кумир, наш друг. Все будет хорошо. Молимся!

Костомаров остается в больнице с 10 января этого года. Первоначальным диагнозом была пневмония, но последующие осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. Ранее «СЭ» сообщал, что Костомарову ампутировали стопу.