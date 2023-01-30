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Сегодня, 20:04

Мишина и Галлямов не ставили перед собой задачу завоевать личное золото Игр-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов сообщили, что не ставили перед собой задачу завоевать личное золото на Олимпиаде в Пекине.

«Мы верили, что способны выиграть, хотели этого, но не ставили победу во главу угла. Точнее, понимали, что даже при чистых прокатах все может сложиться по-разному. Что касается командного турнира, мне кажется, никто и не сомневался в том, что наша команда будет там первой», — приводит слова Мишиной RT.

«Это реально воспринималось, как неизбежный и абсолютно закономерный результат. Все ведь понимали, насколько мощный получился состав. После короткой программы мы с Настей шли вторыми после китайцев, и даже несмотря на это, не было и тени неуверенности», — добавил Галлямов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1103940-mishina-gallyamov-zadacha-pekin
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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