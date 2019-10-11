Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Finlandia Trophy

Чемпионы мира среди юниоров, дебютанты взрослого сезона Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают первое место после короткой программы на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, получит за прокат 74,99 балла.

Вторую позицию занимает другая российская спортивная пара Алиса Ефимова/Александр Коровин — 69,12 балла.

Произвольные программы пары покажут 12 октября, начиная с 14.20 по московскому времени.