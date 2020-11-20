Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на «Гран-при» в Москве
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на «Гран-при» по фигурному катанию в Москве. Они набрали 79,34 балла. Второе место занимают Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 78,29. На третьей позиции Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 73,84. Топ-6 пар по итогам короткой программы представляют Россию.
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок Ростелекома
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 79,34
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 78,29
3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 73,84
4. Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко (Россия) — 70,62
5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 70,11
6. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 67,50
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