Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на «Гран-при» в Москве

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на «Гран-при» по фигурному катанию в Москве. Они набрали 79,34 балла. Второе место занимают Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 78,29. На третьей позиции Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 73,84. Топ-6 пар по итогам короткой программы представляют Россию.

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок Ростелекома

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 79,34

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 78,29

3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 73,84

4. Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко (Россия) — 70,62

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 70,11

6. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 67,50