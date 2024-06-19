Мишин: «Делаю все, чтобы старт тренерской карьеры у Елизаветы Туктамышевой был успешным»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о перспективах Елизаветы Туктамышевой в роли тренера.

В интервью «СЭ» фигуристка допустила, что может начать тренерскую карьеру.

«Я делаю все, чтобы старт тренерской карьеры у Елизаветы начался и был успешным», — сказал Мишин «СЭ».

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере.

(Денис Сафронов)