Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал выступление своих спортсменов на этапе «Гран-при России» в Москве.

Ученица Мишина Елизавета Туктамышева заняла первое место, как и Михаил Коляда, Анастасия Гулякова стала третьей. Дебютант этапов «Гран-при» Евгений Семененко в тройку сильнейших не попал.

— Вы запишите побольше мою девочку, сфотографируйте (о Гуляковой. — Прим. «СЭ»). А-то она вечно в тени, такая красивая. Тренировать такую красивую даже невозможно!

— Поделитесь своими впечатлениями от выступления своих спортсменов.

— Хочу вам сказать о спортсмене, который здесь остался в тени. Женя Семененко. Он показал результаты, которые должны запомниться. Я не помню таких выступлений за всю свою карьеру. Самая большая оценка за технику, выше всех! Мальчик молодец и это говорит о том, что организм судейской коллегии здоровый. Тот случай, когда я могу сказать, что организм здоров. Поставить самую высокую оценку за технику парню из первой разминки.

— Что вы скажете про Лизу Туктамышевой? Давно она не выигрывала...

— Опять с какашек начинать! Комментатор тоже посмотрел на выступление Миши Коляды и говорит: «Опять бабочка была! Бабочка, бабочка!» Вы знаете, если знакомы с русской литературой, один классик сказал как-то: «Если человеку 100 раз сказать, что он свинья — он захрюкает. Не будем говорить все время гадости.

А Лиза... Гречневая каша сама себя хвалит. (Рустам Имамов)