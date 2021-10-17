Миронова и Устенко заняли второе место на турнире Ice Star
12:32
Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли второе место на турнире Ice Star в Минске.
За произвольный танец пара получила 100 баллов. По сумме выступлений они набрали 166,95 балла.
Первое место заняли белорусские спортсмены — Виктория Семенюк и Илья Юхимук (171,61). Замкнули тройку Александра Самерсова и Кевин Ояла из Эстонии (147,23).
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