Миронова и Устенко заняли второе место на турнире Ice Star

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли второе место на турнире Ice Star в Минске.

За произвольный танец пара получила 100 баллов. По сумме выступлений они набрали 166,95 балла.

Первое место заняли белорусские спортсмены — Виктория Семенюк и Илья Юхимук (171,61). Замкнули тройку Александра Самерсова и Кевин Ояла из Эстонии (147,23).